خلال احتفالية الشعب الجمهوري.. أمين تنظيم الحزب: مبادرتنا تستهدف توحيد الجبهة الداخلية

قال أحمد الألفي، الأمين المساعد لشئون التنظيم والعضوية بحزب الشعب الجمهوري، إن الحزب يعبر عن الطبقة المتوسطة، كما يسعي إلى التماسك المجتمعي من خلال الوعي الذي يعمل عليه الحزب من خلال التثقيف والتدريب السياسي من جهة، وأيضا من خلال الأنشطة والفعاليات التي ينظمها الحزب.

جاء ذلك خلال احتفالية حزب الشعب الجمهوري - أمانة الجيزة مساء اليوم الثلاثاء ، لتجهيز 150 عروس من أبناء محافظة الجيزة، تحت شعار " مبادرة مع الناس" وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، واللواء محمد صلاح أبو هميلة، الأمين العام للحزب، ورفعت عطا، أمين الحزب بالجيزة، والنائب أحمد عاشور، أمين تنظيم الجيزة، وقدم الحفل الإعلامي طارق علام.

وأضاف "الألفي" أن هدف مبادرة حزب الشعب الجمهوري، توحيد جبهتنا الداخلية وتماسكها وتعزيز السلم المجتمعي، وهي ثوابت يعمل الحزب عليها دائما.

شهدت الاحتفالية عرض أفلام تسجبلية، عن الجهود التنموية والمجتمعية لحزب الشعب الجمهوري إلى جانب عرض الإنجازات التي قام بها الحزب من تنفيذ أنشطة وفعاليات على مستوى محافظات الجمهورية؛ لدعم الأسر الأكثر احتياجا.