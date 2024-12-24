عماد الدين حسين: دمج الفصائل في جيش واحد بسوريا خطوة إيجابية

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، إن إعلان الإدارة الجديدة في سوريا عن دمج جميع الفصائل تحت مظلة عسكرية واحدة يُعد خطوة جيدة، لكن الأهم هو كيفية تنفيذ هذه الخطوة واستكمالها بشكل صحيح.

وأضاف حسين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هاجر جلال عبر قناة «القاهرة الإخبارية»:

"هناك مجموعة من التحديات التي تواجه هذا الأمر، التحدي الأول يتعلق بهويات الأفراد المنضمين ومرجعياتهم، وهل سيكون ولاؤهم للجيش الوطني الموحد أم للفصائل التي ينحدرون منها؟"

وتابع: "التحدي الثاني يكمن في طبيعة الإجراء الذي سيتم اتخاذه بحق الجيش القديم، هل سيتم تسريحه؟ هذا سؤال خطير للغاية، خاصة أننا نعلم ما حدث مع الجيش العراقي حينما تم حله في عام 2003، حيث أدى ذلك إلى ظهور منظمات عديدة، بعضها تحول إلى خلايا أساسية للمنظمات الإرهابية".

وأكد حسين: "الإجابة عن هذه الأسئلة ستحدد إمكانية الحكم على هذه الخطوة، لذا، فإن وجود جيش واحد في سوريا يُعد خطوة إيجابية، لكنها بحاجة إلى المزيد من النقاش والفهم".