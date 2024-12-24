وزير الشباب يشارك في احتفالية الشعب الجمهوري لتجهيز 150 عروسًا بالجيزة

شارك الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة اليوم، في احتفالية حزب الشعب الجمهوري بالجيزة لتجهيز 150 عروسا من أبناء المحافظة ضمن "مبادرة مع الناس"، وذلك بحضور المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، واللواء محمد صلاح أبو هملية، الأمين العام، ورفعت عطا، أمين المحافظة والنائب أحمد الألفي، الأمين العام المساعد لشئون التنظيم، والنائب أحمد عاشور أمين تنظيم المحافظة.

وأعرب "صبحي" عن تقديره للدور المجتمعي والمبادرات التي أطلقها حزب الشعب الجمهوري؛ لدعم الأسر المصرية، والتي تعبر عن رؤية القيادة السياسية بالتواجد بين أهالينا وأسرنا ودعمهم دائما.

وقال: "اليوم يوم خير، كما ان مصر تقدم دائما الخير لأبنائها.. وفي مقدمتها دعم الشباب،وخاصة "بناتنا".

واختتم وزير الشباب والرياضة كلمته، بالإعراب عن سعادته بهذا الحفل المتكرر من حزب الشعب الجمهوري لدعم الجهود التنموية للدولة.