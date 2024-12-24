خليجي 26.. منتخب الكويت يفرض التعادل على الإمارات بالشوط الأول

فرض منتخب الكويت التعادل الإيجابي على الإمارات بهدف لمثله، خلال الشوط الأول من المباراة، التي تقام بينهما حاليًا على ملعب جابر الأحمد الدولي، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الخليج العربي (خليجي 26).

بدأ منتخب الإمارات اللقاء ضد الكويت بقوة، وهز شباكه مبكرًا بهدف عن طريق كايو كانيدو في الدقيقة الخامسة.

مباراة الإمارات ضد الكويت

وفي الدقيقة 16، نحح محمد دحام في إدراك التعادل لصالح منتخب الكويت، ليستحوذ الأبيض على الكرة بعد هذا الهدف، لكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1.

منتخب الإمارات تعادل مع قطر بهدف لمثله، وذلك في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات من بطولة خليجي 26.

تعثر منتخب الكويت أمام عمان في المباراة الافتتاحية لبطولة خليجي 26، بالتعادل معه سلبيًا يوم السبت الماضي.

تقام بطولة خليجي 26 في الكويت، خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري وتستمر حتى 3 يناير من العام المقبل.

يحتل منتخب الإمارات المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الأولى من مجموعات خليجي 26 برصيد نقطة وحيدة، خلف منتخب الكويت صاحب المركز الثاني.