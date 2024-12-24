تعرف على "ترنيمة عيد الميلاد " الأشهر حول العالم

الليلة الهادئة (Silent Night) هي ترنيمة عيد الميلاد الأشهر حول العالم، من ألحان فرانس غروبر (معلم مدرسة) وكلمات الشماس جوزيف موير (كاهن لاحقاً)، تم ترنيمها لأول مرة في بلدة أوبرن دورف بالقرب من سالزبورغ في النمسا سنة 1818 بالعنوان الألماني Stille Nacht ومنذ ذلك الحين جرى النسج على لحنها وترديدها ب 320 لغة ولهجة في كل العالم، وتم تصنيفها في العام 2011 من قبل منظمة اليونسكو كجزء من الإرث الثقافي العالمي،

ترجمة كلمات الترنيمة من الألمانية:

ليلة هادئة ليلة مقدسة

كل شيء نائم، ووحدهما مستيقظان

زوجان مخلصان مقدسان

مع طفلٍ لطيف بشعر مجعد

يغفو في سلام سماوي!

يغفو في سلام سماوي!

ليلة هادئة ليلة مقدسة

الرعاة أول من عرف

من خلال تهاليل الملائكة

ترنم بصوت عالٍ من بعيد وقريب

المسيح المخلص ها هنا!

المسيح المخلص ها هنا!

ليلة هادئة ليلة مقدسة

انظروا المسيح كيف يضحك

بمحبة من فمه الإلهي

ليعلن أن ساعة خلاصنا قد دقت

بولادة المسيح يسوع!

بولادة المسيح يسوع!

قدمها باللغة العربية الأخوين رحباني وشدتها فيروز بكلمات:

عيّد الليل

زهّر الليل

صوت العيد ضوا الليل

موجي يا سما بالعناقيد

هلي بالحلى بالمواعيد

زار الليل يسوع

لوّن الليل يسوع

رايحة تزور كوخ مسحور

دربها قمار تلج و زهور

واللعب طايرة و يضحكوا ولاد

أرضنا ناطرة و السما عياد

زار الليل يسوع

لوّن الليل يسوع