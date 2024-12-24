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الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

احتفالات عيد الميلاد المجيد في كنيسة السيدة العذراء السريان للروم الأرثوذكس

ارشيف
ارشيف
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تحتفل كنيسة السيدة العذراء السريان  للروم الأرثوذكس في منطقة محطة غمرة اليوم، الإثنين ، بعيد الميلاد المجيد وسط أجواء من الروحانية والفرح، وتشهد الكنيسة حضورًا مميزًا من المصلين والشخصيات الدينية البارزة.


 بدأت الاحتفالات بإقامة قداس عيد الميلاد الذي ترأسه مجموعة من الكهنة، بحضور رهبان وشيوخ وشخصيات كنسية بارزة. تخلل القداس تلاوة الترانيم المسيحية التي قدمها كورال الكنيسة بأداء مبهر ومليء بالتأمل والروحانية، حيث عبرت الترانيم والتسابيح عن فرحة المؤمنين بميلاد المسيح.


 

كما شهد القداس حضور عدد من الشخصيات المهمة التي جاءت لتهنئة أبناء الرعية بهذه المناسبة المقدسة، مؤكدين على معاني المحبة والسلام التي يحملها العيد.


 

وفي أجواء ملؤها التآخي والتسامح، تبادل المصلون التهاني وأطيب الأمنيات بميلاد المسيح، فيما استمرت الأنشطة والفعاليات طوال اليوم، شاملة لقاءات روحية، ترانيم إضافية، وبركات خاصة قدمها الكهنة والرهبان لجميع الحضور.

ارثوذكس التسابيح السيدة العذراء بعيد الميلاد المجيد