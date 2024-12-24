ads
الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

انتظام أعمال الدراسة بالمركز الثقافي الإسلامي بالفيوم.. صور

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهد المركز الثقافي الإسلامي بالفيوم، إقبالاً سنويًا كبيرًا من الراغبين في تحصيل العلم الشرعي الصحيح، من قبل العلماء المختصين الذين ينشرون التعاليم الإسلامية السمحة التي تدعو إلى التعايش واحترام الآخرين، والمديرية تتمنى لجميع الدارسين التوفيق والنجاح.

وجاء ذلك في إطار الدور التنويري والمعرفي ونشر الفكر الوسطي المستنير الذي تقوم به وزارة الأوقاف المصرية، استمرار أعمال الدراسة للفرق الثلاثة للعام 2024م – 2025، بالمركز الثقافي التابع لمديرية أوقاف الفيوم وسط إقبال كثيف من الدارسين، وذلك برعاية  الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وبتوجيهات من فضيلة الدكتور محمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، وبحضور أعضاء هيئة التدريس بالمركز.

 

inbound6366489596375120601
inbound6366489596375120601
inbound2112549802587762927
inbound2112549802587762927
inbound2601425049339000086
inbound2601425049339000086
inbound1808855912477166376
inbound1808855912477166376
inbound691194866677929088
inbound691194866677929088
المركز الثقافي الإسلامي بأوقاف الفيوم وزارة الأوقاف أوقاف الفيوم محافظة الفيوم