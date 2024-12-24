انتظام أعمال الدراسة بالمركز الثقافي الإسلامي بالفيوم.. صور

شهد المركز الثقافي الإسلامي بالفيوم، إقبالاً سنويًا كبيرًا من الراغبين في تحصيل العلم الشرعي الصحيح، من قبل العلماء المختصين الذين ينشرون التعاليم الإسلامية السمحة التي تدعو إلى التعايش واحترام الآخرين، والمديرية تتمنى لجميع الدارسين التوفيق والنجاح.

وجاء ذلك في إطار الدور التنويري والمعرفي ونشر الفكر الوسطي المستنير الذي تقوم به وزارة الأوقاف المصرية، استمرار أعمال الدراسة للفرق الثلاثة للعام 2024م – 2025، بالمركز الثقافي التابع لمديرية أوقاف الفيوم وسط إقبال كثيف من الدارسين، وذلك برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وبتوجيهات من فضيلة الدكتور محمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، وبحضور أعضاء هيئة التدريس بالمركز.

inbound6366489596375120601

inbound2112549802587762927

inbound2601425049339000086

inbound1808855912477166376