خالد عبدالغفار يوجه بتحقيق عاجل في إصابة عامل بمصعد ديوان الوزارة

كلف الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، نائبه الدكتور محمد الطيب، بزيارة المصاب في حادث مصعد بديوان عام الوزارة، ومتابعة تلقيه الرعاية الصحية اللازمة.

كما وجه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بصرف مبلغ مالي بشكل عاجل للمصاب، والتحقيق الفوري في أسباب الحادث.

كان قد تعرض عامل صيانة يبلغ من العمر 49 عامًا لإصابة خطيرة أثناء عمله في إصلاح أحد المصاعد لديوان عام وزارة الصحة ، وذلك عقب سقوطه بين المصعد والحائط أثناء تأدية عمله داخل مبنى الوزارة.

تم على الفور استدعاء سيارة إسعاف، ونُقل المصاب إلى مستشفى المنيرة لتلقي العلاج اللازم. وأسفر الحادث عن إصابة العامل باشتباه كسر في الجمجمة وظهور أعراض ما بعد الارتجاج