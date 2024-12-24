"مياه الفيوم" تعزز خدماتها بتحديث منظومة المعدات والسيارات لتلبية احتياجات المواطنين

تعمل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم على تطوير وتعزيز منظومة العمل، من خلال توفير سيارات ومعدات جديدة، لدعم جهودها في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بمختلف مراكز المحافظة.

وأكد المهندس محمد عبد الجليل النجار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، أن هذه الخطوة تهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق رضاهم من خلال تقديم خدمات بجودة عالية وضمان استدامة تقديمها.

وأوضح "النجار" أن الشركة تسير وفق خطة لتحديث المعدات، حيث تم شراء 3 حفارات وتوزيعها على مراكز (إطسا، طامية، إبشواي)، بالإضافة إلى توفير 4 سيارات كسح بسعة 4 أمتار، وسيارتين بسعة 8 أمتار، وسيارتين كباش، وسيارة فاكيوم، وسيارة نافوري. كما يجري توريد سيارتين إضافيتين كسح بسعة 8 أمتار، والتعاقد على 3أوناش شوكة سعة 3 أطنان، تم تسلم واحد منها وجارٍ توريد الآخرين.

وأضاف العميد أشرف خطيري، مدير عام الدعم الفني، أن الإدارة تعمل بجد تحت توجيهات رئيس الشركة لضمان صيانة وإصلاح المعدات والسيارات بشكل مستمر.

كما تسعى الإدارة لتوفير قطع الغيار والزيوت والفلاتر اللازمة لضمان كفاءة المعدات واستمرار عملها بأفضل جودة ممكنة، مما يسهم في تقليل الأعطال وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية للشركة.

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