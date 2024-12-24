قبل انطلاقه.. تفاصيل النسخة الخامسة من مهرجان ضي للشباب العربي

تحت شعار "بلا قيود"، ينتظر 300 فنان شاب، خلال أيام، الحدث الفني الدولي الذي يطلقه أتيليه العرب للثقافة والفنون برئاسة الناقد التشكيلي هشام قنديل، في السادسة من مساء السبت المقبل 28 ديسمبر، النسخة الخامسة من مهرجان ضي للشباب العربي، ويستمر لمدة شهر.

يشارك فى المهرجان أكثر من 300 فنان من الشباب يمثلون مختلف الدول العربية، أبرزها مصر والسعودية والسودان وسوريا وفلسطين والعراق والأردن واليمن ولبنان والعراق وتونس، ويتنافسون على جوائز قيمتها 300 ألف جنيه.

اختيار 300 مشارك من2000متقدم وعن المهرجان قال الناقد التشكيلي هشام قنديل، إن جوائز المهرجان موزعة على فروع الفن التشكيلي من تصوير ونحت وجرافيك وخزف وتصوير فوتوغرافي وغيرها، ويشهد هذا العام زخما كبيرا في المشاركة وتطورا كبيرا في المستوى، حيث اختارت اللجنة المنظمة برئاسة الفنان الكبير الدكتور مصطفي الفقي “رحمه الله” وعضوية الفنانين الدكتور حسن عبدالفتاح وطارق الكومي نقيب التشكيليين ووليد عبيد والدكتور سامي البلشي والدكتور حكيم جماعين، 300 من الشباب من بين أكثر من ألفي متقدم.

حفل خاص لتقديم الجوائز

كما اختارت اللجنة الأسماء الفائزة بجوائز هذا العام، والتي ستعلن خلال حفل خاص في موعد لاحق يحدده أتيليه العرب.

وأضاف قنديل، أن مهرجان الشباب العربي يمثل خطوة مهمة في تحفيز الفنانين الشباب وحثهم على الابتكار وتقديم أفكارهم بلا قيود، حيث تركت اللجنة المنظمة موضوع المهرجان هذا العام مفتوحا دون تحديد.

مهرجان ضي للشباب العربي

يشار الى ان مهرجان ضي للشباب العربي انطلق في دورته الأولى قبل أربعة أعوام، وكان من المؤسسين له الدكتور أحمد نوار والفنان أيمن السمري والدكتور صلاح المليجي والفنان طارق الكومي و الدكتور محمد هشام.

كما لاقت الدورات الأربع الماضية حضورا غير مسبوق لشباب الفنانين الذين اعتبروا هذا المعرض فرصة مهمة لتقديم أعمالهم بالشكل الذي يتمنونه، وقدم المهرجان العديد من نجوم الحركة التشكيلية المصرية التي تتهافت عليهم قاعات العرض الآن ليقيموا معارضهم الشخصية بها.