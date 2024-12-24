ads
الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدًا في عدد البوابة.. مظاهرات مسيحية في سوريا

جريدة البوابة
جريدة البوابة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأربعاء 25 ديسمبر 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

مظاهرات مسيحية في سوريا
هيئة تحرير الشام: مشعلو شجرة عيد الميلاد ليسوا سوريين
مقتل اثنين من تنظيم "داعش" في ضربة أمريكية بدير الزور
.. ومبعوث الأمم المتحدة: الصراع الجديد في شمال البلاد ينذر بعواقب وخيمة
12  قتيلا في انفجار مصنع ذخيرة بتركيا
قرار جمهوري.. العفو عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء
تهديد.. نتنياهو يطالب الجيش بتدمير البنية التحتية للحوثيين
للمرة الأولى.. تل أبيب تعترف باغتيال إسماعيل هنية في طهران
لسحب القوات.. لبنان يطلب من فرنسا والولايات المتحدة الضغط على إسرائيل

سوريا هيئة تحرير الشام داعش الامم المتحده تركيا طهران