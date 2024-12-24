اقرأ غدًا في عدد البوابة.. مظاهرات مسيحية في سوريا

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأربعاء 25 ديسمبر 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

مظاهرات مسيحية في سوريا

هيئة تحرير الشام: مشعلو شجرة عيد الميلاد ليسوا سوريين

مقتل اثنين من تنظيم "داعش" في ضربة أمريكية بدير الزور

.. ومبعوث الأمم المتحدة: الصراع الجديد في شمال البلاد ينذر بعواقب وخيمة

12 قتيلا في انفجار مصنع ذخيرة بتركيا

قرار جمهوري.. العفو عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء

تهديد.. نتنياهو يطالب الجيش بتدمير البنية التحتية للحوثيين

للمرة الأولى.. تل أبيب تعترف باغتيال إسماعيل هنية في طهران

لسحب القوات.. لبنان يطلب من فرنسا والولايات المتحدة الضغط على إسرائيل