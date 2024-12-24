"المنشاوي" يتابع تجهيز معمل المهارات بجامعة أسيوط الأهلية لخدمة كليات القطاع الطبي

استعرض الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والمفوض بتسيير أعمال جامعة أسيوط الأهلية؛ تقريرًا مقدمًا من الدكتور نوبي محمد حسن نائب رئيس جامعة أسيوط الأهلية للشئون الأكاديمية، حول مُتابعة الموقف التنفيذي، وسير العمل في تجهيز معمل المهارات؛ لخدمة كليات القطاع الطبي، بجامعة أسيوط الأهلية.

أوضح التقرير أن أعمال تجهيز معمل المهارات بجامعة أسیوط الأهلي؛ تسير وفق الخطة الزمنية الموضوعة مُسبقًا، ووفقًا للمواصفات المُتفق عليها، تحت إشراف؛ الدكتور علاء عطيه عميد كلية الطب، والدكتورة أماني عمر المشرف علي طلاب كلية الطب بالجامعة الأهلية، والدكتورة هدي مخلوف وكيل كلية الطب بجامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وصرح الدكتور أحمد المنشاوي؛ أن العمل الجاري تنفيذه لتجهيز معمل المهارات، يأتي ضمن خطة الجامعة لتأسيس، وتجهيز معامل كلية الطب بالجامعة الأهلية، وذلك وفقًا لأحدث النظم الطبية المتطورة، وطبقًا للمعايير الموضوعة بهذا الشأن، موضحًا أن خطة تجهيز المعامل متضمنة كذلك تجهيز معامل، وورش القطاع الهندسي، والتي تمثل (80%) من معامل جامعة أسيوط الأهلية.

وأشاد الدكتور أحمد المنشاوي؛ بالدعم الهائل الذى تحظى به الجامعات الأهلية من قِبل القيادة السياسية، في إطار حرص الدولة المصرية على وضع ملف تطوير منظومة التعليم العالي على رأس أولوياتها، والنهوض بمختلف الجامعات الحكومية والأهلية؛ لتصل إلى مكانة متقدمة بين جامعات الجيل الرابع فى مختلف دول العالم.

وكشف الدكتور نوبي محمد حسن؛ أن أعمال تجهيزات معمل المهارات، تستهدف خدمة طلاب القطاع الطبي بالجامعة، والتي بدأت باستلام الجامعة لدُمى محاكاة المرضى، لتوفير فرصة لتدريب الطلاب عملياً على عدد من المهارات المتخصصة فى أقسام الجراحة، وطب القلب، والأمراض الباطنة، والتخدير والعناية المركزة، النساء والتوليد، طب الأطفال، والأمراض الصدرية.