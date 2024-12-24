خليجي 26.. منتخب العراق يختتم استعداداته لمواجهة البحرين غدًا| صور

اختتم منتخب العراق استعداداته، مساء اليوم الثلاثاء، بخوضه تدريب احتضنه ملعب نادي الكويت، قبل مواجهة منتخب البحرين غدًا الأربعاء، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الخليج العربي (خليجي 26).

حضر تدريبات منتخب العراق، رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال والنائب الأول علي جبار والنائب الثاني يونس محمود، والأعضاء غالب الزاملي وأحمد الموسوي ومحمد ناصر، بالإضافة إلى الأمين العام محمد فرحان.

وشارك في تدريبات المنتخب العراقي للمرة الأولى 26 لاعبًا، بعد التحاق زيدان إقبال إلى جانب زملائه جلال حسن، كميل سعد، محمد حسن، مناف يونس، زيد تحسين، أمجد عطوان، علي عدنان، بيتر كوركيس، مهند علي، أحمد ياسين، مصطفى سعدون، علي جاسم، علي يوسف، أحمد مكنزي، أيمن حسين، أمير العماري، ماركو فرج، إبراهيم بايش، مهند جعاز، لوكاس شليمون، أمين الحموي، آدم طالب، يوسف أمين، علي فائز، ريبين سولاقا.

يشارك منتخب العراق في بطولة خليجي 26 ضمن المجموعة الثانية، التي تضم: البحرين، السعودية، واليمن.

يحتل منتخب العراق وصافة جدول ترتيب المجموعة الثانية من من مجموعات خليجي 26 برصيد 3 نقاط، بينما يأتي منتخب البحرين في الصدارة بنفس عدد النقاط ولكن بفارق الأهداف.

تقام بطولة خليجي 26 في الكويت، خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري وتستمر حتى 3 يناير من العام المقبل.

موعد مباراة العراق ضد البحرين في خليجي 26

يواجه منتخب العراق، البحرين في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لبطولة خليجي 26.