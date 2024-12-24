وزير البترول يجري زيارة تفقدية للشركات المصرية العاملة في الأردن

قام المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية المصري، بزيارة مقر شركة فجر الأردنية المصرية بعمان؛ حيث اجتمع مع العاملين بالشركة، وبحضور المهندس معتز عاطف- وكيل الوزارة لشئون مكتب وزير البترول والثروة المعدنية والمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة، والمهندس يس محمد – العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) والمهندس فؤاد رشاد- الرئيس التنفيذي لشركة فجر الأردنية المصرية والمهندس محمد خضير نائب رئيس الشركة القابضة للمشروعات والمهندس أحمد محمود – رئيس شركة موبكو والمهندس إيهاب كمال رئيس شركة فجر المصرية والمهندس وائل جويد – رئيس شركة غاز مصر والمهندس عبد الفتاح فرحات رئيس شركة غازتك والمحاسب محمد الطرابيلي الرئيس التنفيذي لشركة تنمية للغاز الطبيعي.

حيث تم تقديم عرض مرئي لموقف تقدم وخطط أعمال شركة فجر الأردنية المصرية في تطوير البنية التحتية لشبكة الغاز الطبيعي داخل المملكة الأردنية والاستفادة من تواجد شبكة الغاز الرئيسية بطول 500 كم من جنوب المملكة الأردنية الى شمالها، وتطور مشروع رفع طاقة الشبكة القصوى والتسهيلات المرتبطة بها، بالإضافة إلى قيام الشركة حالياً بتوصيل وتغذية الغاز الطبيعي إلى عدد إحدى عشرة محطة كهرباء، بالإضافة إلى تطور أعمال تزويد المصانع والمدن الصناعية الكبرى بالغاز الطبيعي عن طريق التوصيل المباشر عبر شبكات الغاز أو عن طريق ( Mother – Daughter Concept ) وذلك للمصانع التي تبعد عن شبكة الغاز الرئيسية.

كما اطلع المهندس كريم بدوي على خطط أعمال شركات قطاع البترول المصري والمشروعات الحالية والمستقبلية المخطط تنفيذها داخل المملكة الأردنية، حيث قام بتوجيه الشركات إلى سرعة تنفيذ تلك المشروعات حتى تستفيد القطاعات المختلفة من استخدام الغاز الطبيعي بما له من مردود اقتصادي وبيئي على المملكة الأردنية الهاشمية.

كما قام المهندس كريم بدوي والوفد المرافق له، بزيارة مقر الشركة الفنية لتشغيل خطوط الغاز TGS بمنطقة القسطل؛ حيث قام المهندس محمد مرزوق الرئيس التنفيذي لشركة TGS بتقديم عرض مرئي عن تنفيذ أعمال التشغيل والصيانة والخطط المستقبلية التي تقوم بها الشركة في المملكة الأردنية الهاشمية.

وأثنى المهندس كريم بدوي على الدور الاستراتيجي الذي تقوم به شركة فجر الأردنية المصرية في تعزيز التعاون المثمر بين وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية في قطاع الطاقة بصفة عامة وقطاع الغاز الطبيعي بصفة خاصة.