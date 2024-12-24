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الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

محافظ القاهرة: رفع درجة الاستعداد بأحياء العاصمة بمناسبة احتفالات عيد الميلاد

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
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أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، رفع درجة الاستعداد بجميع أحياء القاهرة بمناسبة احتفالات الأخوة الأقباط بميلاد السيد المسيح .
وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بتسهيل تقديم كافة الخدمات وتكثيف حملات النظافة، ورفع الإشغالات والتجميل فى محيط الكنائس.
وطالب محافظ القاهرة، برفع كفاءة الشوارع المحيطة بالكنائس، والتأكد من إنارة أعمدة الشوارع وعملها بكفاءة.
كما شدد محافظ القاهرة، على رفع كافة السيارات المتهالكة والمتروكة بالشوارع، وعدم السماح قطعيا بانتظار أى سيارات بمحيط الكنائس.

إبراهيم صابر محافظ القاهرة ابراهيم صابر محافظ القاهره ميلاد السيد المسيح