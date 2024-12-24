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الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل تعليم الفيوم يشهد حفل ختام أنشطة المدارس المشاركة بندوات الوعي الأثري

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
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شهد الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم حفل ختام الأنشطة للمدارس المشاركة فى ندوات الوعي الآثري بالتعاون مع منطقة آثار الفيوم.

جاء ذلك بحضور ريحاب عريق وكيل المديرية، ومحمد فتحي مدير عام التعليم العام بالمديرية، ومحمد عبدالسلام مدير عام التعليم الفني بالمديرية، ومحمد نادي مدير إدارة الشئون المالية والإدارية بالمديرية، والدكتورة نرمين عاطف مدير إدارة الوعي الأثري بمنطقة أثار الفيوم، والدكتور محمد صلاح الدين حمزة مدير إدارة الأنشطة الثقافية والفنية بالمديرية، وفريق العمل بإدارة الوعي الأثري بالمديرية، وإدارة الأنشطة والشئون التنفيذية والعلاقات العامة والإعلام بالمديرية.

تفقد وكيل الوزارة ومرافقوه معرض الأنشطة ويحتوى على أعمال التربية الفنية والموهوبين والتربية الفنية والاقتصاد المنزلى، والصحافة المدرسية، وقد أشاد وكيل الوزارة بالجهد المتميز فى العمل، والأعمال الرائعه التى يحتوى عليها المعرض.

كما حضر وكيل الوزارة احتفال المديرية وإدارة الوعي الأثري بمسرح المديرية، وتم عرض عدد من الفقرات الفنية والاستعراضية لطلاب المدارس المشاركة والتى تعبر عن  المعالم السياحية والأثرية والتاريخية والفرعونية القديمة بمحافظة الفيوم، بمشاركة عدد من المدارس على مستوى المحافظة. 

حيث شاركت المدرسة الإسلامية باستعراض مصر الغالية، تدريب  رباب أحمد، ومدرسة الرسالة الخاصة باستعراض بعنوان ملوك مصر القديمة، إعداد لبنى أبو الفتوح، وإخراج محمود أبو سيف، كما شاركت مدرسة المحمدية الإعدادية للبنات بعرض مصر الفرعونية، إعداد لمياء كمال انور، واخراج محمود ابوسيف، كما شاركت مدرسة التقوي الإسلامية الخاصة باستعراض فرعوني، تدريب هبة أحمد.

تقدم وكيل الوزارة برسالة شكر وتقدير لفريق العمل بالمديرية وإدارة الوعي الأثري، وذلك للتعاون المثمر بشأن ندوات الوعي الأثري، وتنمية الجانب المعرفي لدى طلاب المدارس بالمناطق السياحية والآثرية بمحافظة الفيوم.

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