لجنة السياسات بالتحالف الديمقراطي العربي تنظم ندوة نقاشية حول فوز ترامب بانتخابات أمريكا

نظمت لجنة السياسات بالتحالف الديمقراطي الاجتماعي في العالم العربي، ندوة عبر تطبيق زووم بعنوان: "فوز ترامب وتأثيراته على السياسات الأمريكية في الشرق الأوسط.. قراءة في الصعيدين الإقليمي والدولي".

تم خلال الندوة مناقشة عدد من المحاور، أهمها سياسات ترامب وتأثيراتها على تشكيل الشرق الأوسط، وكيف تختلف سياسات ترامب عن سياسات الإدارة الأمريكية التي سبقته.

كما تناولت الندوة التداعيات الجديدة والسيناريوهات المتوقع حدوثها فور انتخاب ترامب في منطقة الشرق الأوسط، والتغيرات الممكن حدوثها فيما يتعلق بالسياسات الأمريكية الخارجية.



تحدث في الندوة الكاتب عبد العظيم حماد، الرئيس الأسبق لتحرير جريدة الأهرام وجريدة الشروق، ورئيس مجلس أمناء الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي من مصر، خلدون أحمد حسن، مدير مكتب نائب وزير النقل اليمني، وباحث بمركز آسيا والشرق الأوسط للحوار والأبحاث، والدكتور عصام ملكاوي، أستاذ دكتور العلوم السياسية واستراتيجيات مكافحة الإرهاب، والباحث في مركز الدراسات الاستراتيجية بكلية الدفاع الوطني بالأردن.



ناقشت الندوة التداعيات الجديدة لانتخاب ترامب على مجريات الأحداث في الشرق الأوسط، بما في ذلك تصريحاته الأخيرة الرامية إلى إحداث تغيير جيوسياسي في الشرق الأوسط وإعادة تشكيل موازين المنطقة بما يتناسب مع المصالح الأمريكية.

كما ناقش ضيوف الندوة الاختلافات بين سياسة ترامب وسياسة الإدارات الأمريكية التي سبقته فيما يخص المهاجرين والأوضاع الاقتصادية.

وتناول ضيوف الندوة مسألة خروجه من اتفاقية التجارة الحرة خلال توليه الرئاسة في المرة الماضية، وانعكاسات ذلك على سياساته الجديدة التي يتوقع أن تحد من المساعدات للدول النامية وتقيد دور مؤسسات الأمم المتحدة وتعطي أهمية قصوى لقضايا المناخ كأولوية عالمية.



حضر الندوة عدد من أعضاء أحزاب التحالف الديمقراطي الاجتماعي في العالم العربي والمهتمين بشؤون السياسة الخارجية.



قام بتنظيم وإدارة الندوة عدد من أعضاء لجنة السياسات بالتحالف: جعبل الأحمدي، مدير مكتب الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني، د. نبيهة عبد الرزاق، دكتوراة في العلوم السياسية وعضو المكتب السياسي ومسؤول ملف فلسطين بالحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني. مريم عادل، أمين الشؤون السياسية بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وباحثة ماجستير في القانون الدولي لحقوق الإنسان.



جدير بالذكر أن هذه الندوة هي أولى فعاليات لجنة السياسات بالتحالف، وأولى الفاعليات التي عقدها التحالف بعد أن تغير اسمه من منتدى إلى التحالف الديمقراطي الاجتماعي في العالم العربي في مؤتمر القاهرة المنعقد في سبتمبر الماضي.