تشكيل طلائع الجيش أمام الزمالك في الدوري الممتاز

أعلن عبدالحميد بسيونى المدير الفنى لفريق طلائع الجيش تشكيل فريقه الذي يواجه به نظيره الزمالك، والتى من المقرر لها في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، باستاد الكلية الحربية، في إطار مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الطلائع كالتالي:

حراسة المرمى : محمد شعبان.

خط الدفاع : أحمد عبد الرحمن "زولا" - محمد فتح الله – خالد سطوحي- أحمد متعب.

خط الوسط : حميد ماو - فريد شوقي – إسلام محارب.

خط الهجوم : كريم طارق - جودوين شيكا – أحمد سمير.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، عمر رضوان ورجب عمران وعلي حمدي و عماد فتحي وأحمد الشيخ وعمرو طارق و أحمد علاء ويسري وحيد وباسم مرسي.