التصريح بدفن جثث 3 أشخاص لقوا مصرعهم في حادث انقلاب سيارة بالشرقية

قررت نيابة فاقوس مساء اليوم، التصريح بدفن 3 أشخاص لقوا مصرعهم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي يستقلونها في مياه الترعة بناحية طريق فاقوس - الحسينية، أمام عزبة ماضي بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية.

وكان اللواء عمرو رؤوف مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة فاقوس، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول شخص مصابا بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم تقديم الإسعافات اللازمة له، و3 أشخاص آخرين جثث هامدة، وتم التحفظ على الجثث في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين حدوث إصابة المصاب ووفاة المتوفين إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي يستقلونها في مياه الترعة بناحية طريق فاقوس - الحسينية أمام عزبة ماضي بمركز فاقوس.

وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن جثامين المتوفين عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث حول الحادث وملابسته وكيفية وقوعه.