مباراة زد وإنبي بلا أهداف في الدوري الممتاز

انتهت مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد أمام نظيره إنبي بالتعادل السلبي، التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب استاد القاهرة الدولي في إطار منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز.

تبادل لاعبو زد وإنبي الاستحواذ على الكرة، وكذا السيطرة على مجريات اللعب، لكن دون جدوى لتحريك الشباك الساكنة.

مباراة زد ضد إنبي

استحوذ فريق زد على الكرة نسبيًا، وحاول خلق فاعلية هجومية على مرمى إنبي، لكن جهود الثلاثي مصطفى زيكو ومصطفى سعد ميسي وشادي حسين، لم تسعف كتيبة المدرب مجدي عبد العاطي للتقدم على الفريق البترولي.

وبالرغم من إجراء مدربي الفريقين لتغييرات عديدة، إلا أن الحذر الدفاعي كان السمة الأساسية داخل المستطيل الأخضر، لتنتهي مباراة زد وإنبي بلا أهداف.

كان زد فاز على فاركو بهدفين مقابل هدف، خلال مباراة الجولة الخامسة من الدوري، حقق به الفوز الثاني له في المسابقة هذا الموسم.

بينما خسر إنبي من الجونة في المباراة الماضية بهدف للا شيء، خلال الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.

بتلك النتيجة، رفع زد رصيده إلى 9 نقاط، ليحتل بها المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما وصل رصيد إنبي إلى 5 نقاط في المركز الرابع عشر.