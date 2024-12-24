لبنان يتحرك دبلوماسيًّا ضد خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من بيروت، إن الدولة اللبنانية تحركت دبلوماسيًا لأول مرة ضد الخروقات الإسرائيلية المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار، وذلك من خلال تقديم شكوى في مجلس الأمن الدولي، إلى جانب الاتصالات السياسية التي جرت على مدار الأسابيع الماضية.

وأضاف سنجاب، في مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: "نحن في اليوم الأخير من الأسبوع الرابع لدخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، ومع ذلك، يواصل الاحتلال الإسرائيلي خروقاته المستمرة، التي تشمل سلسلة من العمليات البرية طالت نحو 60 بلدة على طول الحدود، بالإضافة إلى خروقات جوية، حيث حلق الطيران المُسيّر الإسرائيلي فوق جنوب لبنان والعاصمة بيروت على مدار الأسابيع الماضية".

وأشار إلى أن الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي تعقد اجتماعًا اليوم في مقر مجلس الوزراء ببيروت، بحضور قائد الجيش اللبناني وقائد قوات يونيفيل، بالإضافة إلى ممثل الولايات المتحدة في اللجنة الخماسية المعنية باتفاق وقف إطلاق النار، والممثل الفرنسي في اللجنة، وممثل الجيش اللبناني.

وأوضح أن الاجتماع يناقش الخروقات الإسرائيلية المتكررة للاتفاق، إضافة إلى خطة عمل اللجنة للفترة المقبلة.