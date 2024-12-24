خليجي 26.. تشكيل منتخب الكويت لمواجهة الإمارات

أعلن الإسباني خوان بيزي، المدير الفني لمنتخب الكويت، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة الإمارات، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الخليج العربي (خليجي 26).

يواجه منتخب الكويت، اليوم الثلاثاء، نظيره الإمارات على ملعب جابر الأحمد الدولي، في لقاء ينطلق في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

تعثر منتخب الكويت أمام عمان في المباراة الافتتاحية لبطولة خليجي 26، بالتعادل معه سلبيًا يوم السبت الماضي.

تقام بطولة خليجي 26 في الكويت، خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري وتستمر حتى 3 يناير من العام المقبل.

يحتل منتخب الكويت وصافة جدول ترتيب المجموعة الأولى من مجموعات خليجي 26 برصيد نقطة واحدة، بينما يأتي منتخب الإمارات في المركز الثالث بنقطة أيضًا.

تشكيل منتخب الكويت لمواجهة الإمارات

خالد الرشيدي - مشاري غنام - خالد محمد - فهد الهاجري - سلطان العنزي - محمد دحام - أحمد الظفيري - يوسف ماجد - علي مطر - يوسف ناصر - ناصر خضر.