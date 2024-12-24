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الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بيراميدز يفقد جهود 6 لاعبين أمام فاركو بسبب الإصابة

بيراميدز
بيراميدز
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كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن الغيابات في صفوف الفريق قبل لقاء فاركو في الدوري الممتاز.

ويحل فاركو ضيفا على بيراميدز في الثامنة من مساء الأربعاء على استاد الدفاع الجوي في لقاء الجولة السادسة من بطولة الدوري.

أوضح المنيري أن نادي بيراميدز يعاني من غيابات كثيرة  متمثلة في:

رمضان صبحي الذي يعاني من إصابة في العضلة الضامة ويتم تأهيله حاليا مع الجهاز الطبي.

كما يغيب أحمد سامي الذي يعاني من شد في السمانة تعرض له خلال لقاء الإسماعيلي

بينما يغيب أسامة جلال حيث يعاني من شد في الخلفية، ويجري حاليا برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة. 

أما مهند لاشين لاعب وسط الفريق فيغيب للمباراة الثانية على التوالي بسبب إصابة في الركبة. 

كما يغيب محمود دونجا لاعب وسط بيراميدز أيضا والذي يجري التأهيل من إصابة الركبة، ويغيب محمد رضا بوبو الذي تعرض لنزلة برد شديدة. 

غيابات بيراميدز أمام فاركو مباراة بيراميدز وفاركو الدوري الممتاز رمضان صبحي