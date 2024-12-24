فلسطين: إصابة شاب برصاص الاحتلال واعتقال طفلين في نابلس والقدس

أصيب شاب فلسطيني، اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، كما اعتقلت قوات الاحتلال طفلين في نابلس والقدس.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - بأن طواقمها تعاملت مع إصابة لشاب بالرصاص الحي في الفخذ خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيت فوريك شرق نابلس.

ونقلت (وفا) عن مصادر محلية قولها إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة تل بجنوب غرب نابلس وسط إطلاق للنار، ما أدى إلى اندلاع مواجهات في المنطقة، واعتقال طفل عقب الاعتداء عليه بالضرب.

وفي القدس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة، واعتقلت الطفل عبد الله أيمن سالم موسى بعد اقتحام منزله، وسط إطلاق قنابل الغاز السام تجاه المواطنين وممتلكاتهم. كما اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والمواطنين في بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة.

وذكرت (وفا) أن 3 دوريات تابعة لجيش الاحتلال اقتحمت البلدة وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز والصوت تجاه المحلات التجارية في البلدة، واندلعت مواجهات مع الشبان الذين ردوا بإلقاء الحجارة.

وأضافت أن قوات الاحتلال انسحبت من وسط البلدة وتمركزت عند مدخل جامعة أبو ديس قرب جدار الفصل العنصري الذي يفصل البلدة عن مدينة القدس المحتلة.