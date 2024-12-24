وزير الشباب يناقش تنفيذ البرنامج القومي لصناعة الهدف والأمل

ناقش الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، تنفيذ البرنامج القومي لصناعة الهدف والأمل بأندية القيادات الشبابية بمراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية ، وذلك بحضور الدكتور سمير غنيم أستاذ التنمية وتطوير الموارد كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة قناة السويس، استشاري التنمية البشرية بالأمم المتحدة.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن هناك اهتمامًا من القيادة السياسية بتنمية الوعي وتطوير قدرات الشباب ، والوزارة تسعى دوماً لاكساب الشباب المصري المهارات اللازمة لتنمية أنفسهم ومن ثم تنمية المجتمع.

أشار "صبحي " إلى أن صناعة الهدف والأمل مفهوم مهم جداً، وسيسهم البرنامج في تدريب وتنمية الشباب وإعدادهم الاعداد الأمثل لتنمية الجمهورية الجديدة وجعل مراكز الشباب كمراكز للتطوير والتأهيل لمواكبة المتغيرات العالمية المتلاحقة وفهم لغة العالم الخارجي والتعامل مع التكنولوجيا الحديثة، مؤكداً أن البرنامج سيتم تنفيذه في أندية القيادات الشبابية ب 270 مركز شباب على مستوى الجمهورية.

حضر اللقاء من جانب وزارة الشباب والرياضة الدكتور خالد مسعود رئيس قطاع الشباب ، الدكتور عبد الله الباطش مساعد الوزير لشئون مراكز الشباب، الدكتور سيد حزين رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، الدكتور محمد غنيم مدير عام التعليم المدني.