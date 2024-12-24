جيش الاحتلال يستهدف مخيم نور شمس في طولكرم

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في رام الله، إن عملية عسكرية اندلعت منذ فجر اليوم في مخيم طولكرم، لكنها توسعت لاحقًا لتشمل مخيم نور شمس.

وأضافت، خلال رسالتها على الهواء، أن مخيمات طولكرم تتعرض لاستهداف مكثف من قبل قوات الاحتلال، حيث لا تزال العملية العسكرية في مخيم طولكرم مستمرة، وذكرت أن هناك شهيدًا يبلغ من العمر 18 عامًا ارتقى برصاص قناصة الاحتلال الإسرائيلي فجر هذا اليوم.

وأوضحت السلامين أن طائرة مسيرة قامت قبل ساعات قليلة بقصف موقع بالقرب من حارة الحمام في مخيم طولكرم، ما أسفر عن استشهاد سيدة وإصابة ثلاثة آخرين.

كما أكدت أن تعزيزات عسكرية تصل بين الحين والآخر إلى مخيم طولكرم، ما أدى إلى دمار واسع في البنية التحتية، بما في ذلك شبكات المياه والصرف الصحي، إضافة إلى تقطع شبكات الإنترنت والكهرباء.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال استهدفت مسجد السلام داخل طولكرم، حيث هدمت أحد جدرانه خلال العملية.

ولفتت أن هذه هي المرة الثانية التي تتعرض فيها أجزاء من المسجد للتدمير، وكانت وزارة الأوقاف الفلسطينية قد أمنت المسجد وأعادت ترميمه بعد الاستهداف الأول، إلا أن الاحتلال هدم أحد جدرانه مجددًا وأغلق محيطه بالسواتر الترابية خلال العملية العسكرية الأخيرة.