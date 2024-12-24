خليجي 26.. نجم الوصل يقود تشكيل منتخب الإمارات أمام الكويت

أعلن البرتغالي باولو بينتو، المدير الفني لمنتخب الإمارات، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الكويت، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الخليج العربي (خليجي 26).

يواجه منتخب الإمارات، اليوم الثلاثاء، الكويت على ملعب جابر الأحمد الدولي، في لقاء ينطلق في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

يقود فابيو ليما نجم فريق الوصل تشكيل منتخب الإمارات أمام الكويت، رفقة يحيى الغساني وكايو كانيدو.

منتخب الإمارات تعادل مع قطر بهدف لمثله، وذلك في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات من بطولة خليجي 26.

يحتل منتخب الإمارات المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الأولى من مجموعات خليجي 26 برصيد نقطة وحيدة، خلف منتخب الكويت صاحب المركز الثاني.

تقام بطولة خليجي 26 في الكويت، خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري وتستمر حتى 3 يناير من العام المقبل.

تشكيل منتخب الإمارات لمواجهة الكويت

حراسة المرمى: خالد عيسى

خط الدفاع: ماركوس ميلوني، خليفة الحمادي، كوامي أوتوني، زايد سلطان

خط الوسط: ماكنزي هانت، عبد الله حمد، حارب عبد الله

خط الهجوم: يحيى الغساني، فابيو ليما، كايو كانيدو.