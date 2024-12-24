الكرة النسائية.. منتخب مصر تحت 17 يستدعي لاعبات دجلة للمعسكر المغلق

استدعى منتخب مصر الكرة النسائية تحت 17 سنة، رباعي فريق كرة القدم النسائية لنادي وادي دجلة، للمعسكر المغلق استعدادا لخوض الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.



حيث استدعى كلًا من اللاعبات: حنين أحمد - هنا مدحت - عاليا عز - ملك هشام، بالإضافة إلى اللاعبات الناشئات مواليد 2009 من الكرة النسائية.

ويتولى تدريب هذه المجموعة: الكابتن وسام عثمان، رئيس قطاع الناشئات ومدرب وادي دجلة، والكابتن محمد عزت المدير الفني لفريق 2009 وادي دجلة.

على أن يتم إقامة المعسكر خلال الفترة من 25/12/2024 حتى 29/12/2024 استعداداً لخوض الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم.

منتخب مصر تحت ١٧ يواجه الكاميرون



أسفرت قرعة تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2026، عن مواجهة منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 عامًا يواجه غينيا الاستوائية في الدور الثاني من تصفيات أمم إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

كما يواجه منتخب مصر للكرة النسائية تحت 17 عاما فريق الكاميرون.

وكانت قد أسفرت قرعة تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2026، عن مواجهة منتخب مصر للكرة النسائية الأول، نظيره روندا في الدور التمهيدي الأول من التصفيات.

وأجرى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عملية سحب القرعة الرسمية لكأس أمم إفريقيا للسيدات 2026 12 ديسمبر الماضي في مقر "كاف" بالقاهرة.

ويقام كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026 في المغرب بمشاركة 12 منتخبا حيث ستشهد التصفيات مشاركة 38 منتخبا إفريقيًا.

وجاءت المنتخبات المشاركة كالتالي: مصر، الجزائر، أنجولا، البنين، بوتسوانا، بوركينافاسو، بوروندي، الكاميرون، الرأس الأخضر، الكونغو، جمهورية الكونغو الديمقراطية، كوت ديفوار، جيبوتي، إسواتيني، إثيوبيا، الغابون، غامبيا، غانا، غينيا، غينيا الاستوائية، كينيا، مالي، ملاوي، المغرب، ناميبيا، النيجر، نيجيريا، أوغندا، رواندا، السنغال، سيراليون، جنوب السودان، تنزانيا، تشاد، الطوغو، تونس، زامبيا، زيمبابوي.