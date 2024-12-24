الصومال: اختطاف طائرة والاستيلاء على معدات الاتصالات الخاصة بها في مدينة كيسمايو

أعلنت هيئة الطيران المدني في الصومال، عن اختطاف طائرة تابعة لشركة "هلا إيرلاينز" والسيطرة عليها والاستيلاء على معدات الاتصالات الخاصة بها في مدينة كيسمايو.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، اليوم الثلاثاء، عن التقرير الذي أصدرته الهيئة بالتعاون مع إدارة وموظفي شركة "هلا إيرلاينز" إن مدينة كيسمايو شهدت، أمس، حادثا أمنيا خطيرا أثر على سلامة النظام الجوي وأمن الركاب، حيث تم اختطاف طائرة تابعة للشركة، وتمت السيطرة عليها والاستيلاء على معدات الاتصالات الخاصة بها، مما عرض سلامة الطائرة وركابها للخطر.

وأشارت إلى أن الحادث أثار مخاوف كبيرة مما أدى إلى إلغاء الرحلات الجوية المقررة إلى كسمايو صباح اليوم، مما أثر سلبا على المواطنين الذين كانوا يعتزمون السفر إلى المدينة.

وأعربت هيئة الطيران المدني الصومالية عن أسفها الشديد لهذا العمل الإجرامي الذي يمثل تهديدا كبيرا لنظام الطيران المدني في البلاد، واعتبرته دليلا على عدم تحمل المسؤولية، مؤكدة بدء تحقيقات عاجلة في الحادث وفقا للقوانين الوطنية والدولية ذات الصلة، وأنها تعمل حاليا بالتنسيق مع شركات الطيران لإيجاد حلول سريعة لهذه الأزمة وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلا.