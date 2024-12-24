وفد جامعة أسيوط يزور معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية

زار وفد من جامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ وإشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية في نسخته السادسة بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وضم الوفد عددا من طلاب كليتيّ الفنون الجميلة والتربية النوعية، وذلك في إطار حرص الجامعة على ربط الجانب الأكاديمي بالمجتمع، وتنفيذاً لبرتوكول الموقع بين جامعة أسيوط وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأشاد الدكتور المنشاوي؛ بمعرض "تراثنا" الذي يعد نموذجا لجهود الدولة المصرية في دعم الحرف اليدوية والمشاريع الصغيرة، وفتح آفاق جديدة أمام المبدعين للنمو والابتكار بتضافر الجهود بين الجهات الحكومية والدولية والمحلية، مشيراً إلى أن المعرض يعزز الوعي بأهمية التراث، ويمثل دفعة قوية للاقتصاد المصري والتراث الثقافي من خلال تهيئة بيئة استثمارية آمنة ومشجعة لإقامة وتطوير الأعمال والمشروعات الصغيرة.

وأكد رئيس جامعة أسيوط؛ حرص إدارة الجامعة على المشاركة في فعاليات معرض تراثنا، وذلك في إطار دورها التعليمي والمجتمعي؛ لتعزيز وترسيخ قيم الانتماء والولاء للوطن، والاهتمام بتراثه الحضاري العريق؛ والتوسع في الآفاق التسويقية، والترويج لمنتجات التراث المصري الأصيل لتصبح داخل كل بيت مصري؛ والتي تعبر عن الحضارات المصرية المتعاقبة على مر العصور، وتعكس الموروثات الثقافية بشكل معاصر.

تأتى الزيارة تحت إشراف الدكتور خالد صلاح عميد كلية الفنون الجميلة، والدكتورة ياسمين الكحكي عميدة كلية التربية النوعية، والأستاذ إيهاب عبد الحميد مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بأسيوط.

كما شارك في الزيارة من كلية التربية النوعية؛ الدكتور سعيد مصطفى محمد أستاذ اشغال الخشب المساعد بقسم التربية الفنية ومنسق عام الأنشطة الطلابية بالكلية، و الدكتورة إيناس ضاحي أستاذ مساعد بقسم التربية الفنية بالكلية؛ ومن كلية الفنون الجميلة الدكتورة هبة فوزي المدرس بقسم الجرافيك بالكلية، والدكتور هاني ثروت المدرس بقسم التصوير بالكلية.

وأعرب وفد الجامعة؛ عن سعادتهم بالمشاركة بمعرض تراثنا في نسخته السادسة؛ مشيدين بجودة وأصالة المنتجات التراثية المعروضة، لتنمية وتطوير الحرف التراثية والترويج للتراث المصري في الأسواق الداخلية والخارجية.



جدير بالذكر، إن جهاز تنمية المشروعات يقيم معرض "تراثنا" سنويًا، وجاءت النسخة السادسة 2024 بمشاركة أكثر من 1100 عارض من 25 جهة حكومية وأهلية، بجانب شركاء الجهاز من المنظمات الدولية التنموية وبمشاركة ضيوف من 8 دول، وذلك حرصاً من الجهاز على جعل المعرض أكثر تنوعا وملتقى للموروثات الثقافية بين الشعوب.