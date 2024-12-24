خليجي 26.. منتخب عمان يقلب الطاولة على بطل آسيا

قلب منتخب عمان الطاولة على قطر، بالفوز عليه بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب استاد جابر المبارك، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة كأس الخليج العربي (خليجي 26).

بدأ منتخب قطر اللقاء بقوة، ونجح في تسجيل هدف مبكر في شباك عمان، وذلك بعدما قص المعز علي شريط أهداف المباراة من انفراد بحارس المنتخب العماني، بعد استلامه تمريرة زميله إبراهيم الحسن في الدقيقة الثانية.

مباراة قطر ضد عمان

استحوذ منتخب عمان على الكرة بعد هذا الهدف، وبحث عن تسجيل هدف التعادل، حتى نجح عصام الصبحي في تعديل النتيجة في الدقيقة 20 من ركلة جزاء، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وفي الشوط الثاني، باغت منتخب عمان نظيره القطري بهدف ثان في الدقيقة 52، عن طريق عصان الصبحي، الذي استغل تمريرة زميله عبد الرحمن المشيفري على القائم البعيد.

بذلك، قلب منتخب عمان تأخره في النتيجة إلى فوز على قطر بطل آسيا 2023، الذي أحرز اللقب القاري على حساب الأردن يوم 1 فبراير 2024.

تقام بطولة خليجي 26 في الكويت، خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري وتستمر حتى 3 يناير من العام المقبل.

بتلك النتيجة، تصدر منتخب عمان جدول ترتيب المجموعة الأولى من مجموعات خليجي 26 برصيد 4 نقاط، بينما تجمد رصيد منتخب قطر عند نقطة وحيدة في المركز الرابع.