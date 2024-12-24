ads
الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الكرة النسائية |الأهلي 2006 يفوز بثلاثية على الجونة في الدوري

جانب من المباراة
جانب من المباراة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

فاز فريق الناشئات لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2006، على نظيره فريق الجونة، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة لبطولة الدوري، على ملعب الجونة بالعبور.

واستطاع الأهلي الفوز على الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدف، واحرز الأهداف كلٌ من مريم خميس ومريم عفيفي وحبيبة عصام. 

 

و بدأ الفريق سلسلة انتصاراته بالفوز على إنبي بثلاثية نظيفة، وعلى الطيران بأربعة أهداف مقابل هدف، وعلى مركز شباب الجزيرة بنتيجة 11-0، وعلى سنزو بسباعية نظيفة، وبالنتيجة ذاتها على المطرية، وعلى السكة الحديد بتسعة أهداف دون رد، مسجلًا 41 هدفًا فيما تلقت شباكه هدفًا واحدًا.

ويقام دوري الناشئات مواليد 2006 بنظام المجموعتين على دورين ذهابًا وإيابًا، وتضم كل مجموعة 11 فريقا على أن يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى المرحلة النهائية بالبطولة على دورين لتحديد بطل المسابقة.

 

ويضم الجهاز الفني لفريق سيدات أهلي 2006 كلًا من علي سعيد مديرًا فنيًا، وأميرة جبر مدربة عامًا، وأنور وجدي مدربًا للحراس، ووائل السيد مديرًا فنيًا للقطاع، ورشا السعدني المديرة الإدارية، وأحمد جمال محللًا للأداء، وهايدي كامل طبيبة الفريق، وهناء عبد الرحمن للعلاج الطبيعي، وتامر عماد مخطط الأحمال.

فريق الناشئات لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2006 الأهلى الجونة الدوري الكرة النسائية