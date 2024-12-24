رئيس جامعة بنها يتفقد سير الامتحانات بكليات التجارة والتمريض والتربية

أجرى الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، جولة تفقدية لامتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات التمريض والتجارة والتربية.

وبدأ الدكتور ناصر الجيزاوي، جولته بتفقد امتحانات كلية التمريض بمركز الاختبارات الإلكترونية ، واطمأن على سير الامتحانات بالمركز، مؤكدا على توفير بيئة مناسبة وآمنة للطلاب لأداء الاختبارات الالكترونية .

كما تفقد "الجيزاوي" سير الامتحانات بكليتى التجارة والتربية يرافقه عمداء الكليات والوكلاء .

وخلال الجولة استمع رئيس الجامعة لآراء الطلاب حول طبيعة وأسئلة الامتحانات، واطمأن على تواجد رؤساء اللجان ، وكذلك انتظام وحضور الملاحظين داخل لجان الامتحانات، وتوافر الأطقم الطبية والمستلزمات الطبية والإسعافات الأولية داخل العيادات لمواجهة أى حالات طارئة خلال فترة الامتحانات.

وأكد "الجيزاوي"، أن جامعة بنها حريصة على إجراء الامتحانات بشكل لائق، مع المتابعة المستمرة لضمان سير الامتحانات بدون أي مشكلات، أو معوقات والعمل علي حلها إن وجدت، مع توفير كافة الإمكانيات من أجل انتظام أعمال الامتحانات بكليات الجامعة.

وخلال الجولة تفقد رئيس الجامعة وحدة البرامج المميزة بكلية الآداب، بالإضافة إلى بعض أعمال الصيانة داخل بعض قاعات ومدرجات الكلية ونسبة الإنجاز بها.

كما تفقد مركز رعاية الموهبين ومركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، بحضور الدكتورة نجلاء فكرى المدير التنفيذى للمركز.

جدير بالذكر أنه يؤدي الامتحانات على مستوى كليات الجامعة نحو 100 ألف و 775 طالب وطالبة ، ومن المقرر أن تستمر أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول حتى نهاية شهر يناير القادم.