الهند: مقتل وإصابة عدد من الجنود جراء تحطم شاحنة تابعة للجيش في ولاية "جامو وكشمير"

أعلن مسئولون في الهند اليوم الثلاثاء، مقتل خمسة جنود وإصابة عدد آخر جراء انحراف شاحنة تابعة للجيش كانت تقلهم عن الطريق وسقوطها في أحد الأودية بقطاع "بونش" في ولاية "جامو وكشمير".

وقال المسئولون - حسبما نقلت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرته الناطقة بالإنجليزية - إن الحادث وقع في منطقة "جاروا" بينما كانت الشاحنة في طريقها إلى منطقة "بانوي".

وأعرب الفيلق السادس عشر بالجيش الهندي عن أسفه لسقوط ضحايا جراء الحادث، كما أشار إلى أن المصابين يتلقون العلاج اللازم في المستشفيات التي تم نقلهم إليها، وذلك في منشور له على منصة "إكس" تويتر سابقا.

يذكر أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه، ليصبح هناك شطرين، شطر هندي باسم إقليم "جامو وكشمير" وآخر باكستاني باسم "آزاد جامو وكشمير".