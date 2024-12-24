محافظ دمياط يناقش خطة ترميم "طابية عرابي" بمدينة عزبة البرج

استقبل الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، بمكتبه اليوم الثلاثاء، الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار حيث جاء اللقاء بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، لمناقشة خطة مشروع ترميم " طابية عرابى " بمدينة عزبة البرج والتي صدر بشأنها قراران بتشكيل لجنتين من المجلس الأعلى للآثار و المحافظة لبحث الأولويات والمعوقات التي تواجه عمليات تنفيذ الأعمال.

وناقش "محافظ دمياط " خلال اللقاء التحديات التى تواجه أعمال الترميم، للطابية التى تأتى على مساحة ١٤ فدانا، وآليات وضع حلول مناسبة للتنفيذ بما يتلاءم مع طبيعة الموقع المحيط بشكل عام، وكذلك الرؤية المستقبلية لتوظيف الموقع والطابية يتواكب مع رؤية المحافظة لتحقيق رواجًا سياحيًا بالمنطقة خاصةً مع وقوعها المباشر على نهر النيل بالضفة المقابلة لمدينة رأس البر .

وقد أكد " الدكتور أيمن الشهابى " أهمية هذا المشروع للحفاظ على هذا التراث المسجل ضمن الآثار الإسلامية بالقرار رقم ٢١ لسنة ١٩٨٥، و تعظيم الاستفادة منه كأثر هام وجعله مقصد سياحى للزائرين ، حيث أشار إلى أن المحافظة تعى جيدًا أهمية الموقع والطابية التى تتمتع بطابع أثرى ، لذا وضعت المحافظة تصور يتضمن تعظيم الاستفادة من هذا الموقع والتى تشمل طرح فرص استثمارية لموقع مصنع ادفينا و ترميم الطابية ، وتحقيق الربط بينها وبين مدينة رأس البر لجذب زائرى المدينة لزيارة المكان من خلال خلق وسيلة نقل نهرى من رأس البر إلى عزبة البرج، بما يدعم ملف السياحة بالمحافظة، وأكد " محافظ دمياط " أنه سيتم وضع دراسات و رؤية تتضمن عناصر الجذب و محددات التنفيذ بالتنسيق بين الجانبين.

التقى الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اليوم بمكتبه، مع ياسر خاطر رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة، حيث تقدم بالتهنئة له لتوليه هذه المهمة ، كما أعرب عن خالص أمنياته له بدوام التوفيق والسداد، وتحقيق المردود الايجابى على المنطقة والمستثمرين بها .

وقد جاء ذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط ، وشهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات الخاصة بالمنطقة وآليات توفير مناخ ملائم للاستثمار بها ، و اللوائح المنظمة للمشروعات بها طبقًا لضوابط المناطق الحرة ، وكذلك موقف خطة رفع كفاءة الطرق الداخلية والبنية التحتية بالمنطقة.