رانيا فريد شوقي تشيد بصناع فيلم "آخر الخط"

أعربت الفنانة رانيا فريد شوقي، عن سعادتها بمشاهدة فيلم "آخر الخط" في الشيخ زايد، وبحضور أبطاله وفريق العمل، والمقرر عرضه اليوم الثلاثاء في دور السينما.

ونشرت الفنانة رانيا فريد شوقي عبر حسابها الشخصي عددا من الصور التي تجمعها بزوجها تامر الصراف، ونجلتها والمخرج المسرحي عصام السيد ولفيف من الفنانين وأبطال العرض، معلقة، مبروك لكل صناع فيلم آخر الخط، ومبروك صديقي الفنان محمد السعدني أول إخراج، ومبروك لزوجي العزيز تامر الصراف أول انتاج مشترك.

تدور أحداث الفيلم حول 7 شخصيات متنوعة تمثل الخطايا السبع، التي تنغمس في رحلة غامضة داخل أتوبيس يقوده الشيطان، مما يخلق تفاعلًا مثيرًا بين الواقع والرمزية.

العمل من بطولة الفنانين: بسمة، بشرى، محمد علي رزق، محمد القس، وئام مجدي، محمد جمال، محمد يوسف، أحمد ثابت، والفيلم من تأليف وإخراج محمد السعدني.

ويعد هذا الفيلم التجربة الإخراجية الأولى للفنان محمد السعدني.