شوط أول سلبي بين زد وإنبي في الدوري

سيطر التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من مباراة زد ضد إنبي المقامة حاليًا بينهما على ملعب استاد القاهرة الدولي في إطار منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز.

تبادل لاعبو زد وإنبي الاستحواذ على الكرة، وكذا السيطرة على مجريات اللعب، لكن دون جدوى لتحريك الشباك الساكنة.

مباراة زد ضد إنبي

استحوذ زد على الكرة نسبيًا، وحاول خلق فاعلية هجومية على مرمى إنبي، لكن جهود الثلاثي مصطفى زيكو ومصطفى سعد ميسي وشادي حسين، لم تسعف كتيبة المدرب مجدي عبد العاطي للتقدم على الفريق البترولي، لينتهي الشوط الأول بلا أهداف.

كان زد فاز على فاركو بهدفين مقابل هدف، خلال مباراة الجولة الخامسة من الدوري، حقق به الفوز الثاني له في المسابقة هذا الموسم.

بينما خسر إنبي من الجونة في المباراة الماضية بهدف للا شيء، خلال الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.

يحتل زد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 8 نقاط، بينما يأتي إنبي في المركز السادس عشر وفي رصيده 4 نقاط.