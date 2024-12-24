بعد فقدان صدارة الدوري الإسباني.. برشلونة يعلن إصابة نجمه

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الثلاثاء، عن تعرض مهاجمه فيران توريس لإصابة عضلية، وذلك بعد مشاركته في مباراة أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني.

شارك توريس لمدة 35 دقيقة في مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد، التي أقيمت يوم السبت الماضي، والتي خسرها الفريق الكتالوني في اللحظات الأخيرة بهدفين مقابل هدف.

سجل توريس 4 أهداف في آخر 5 مباريات، إلا أنه شعر ببعض الآلام العضلية عقب انتهاء مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد.

إصابة فيران توريس

هذا الشعور بالانزعاج، دفع الجهاز الطبي لنادي برشلونة لإخضاع فيران توريس لفحوصات طبية دقيقة.

وأصدر النادي الكتالوني بيانًا رسميًا عبر موقعه الإلكتروني أوضح فيه تفاصيل إصابة توريس، مشيراً إلى أن مشاركة اللاعب في المباريات القادمة تتوقف على مدى استجابته للعلاج وتطور حالته الصحية خلال الأيام المقبلة.

فيران توريس

شارك فيران توريس هذا الموسم في 16 مباراة مع برشلونة في مختلف المسابقات، تمكن خلالها من تسجيل 5 أهداف وصناعة هدفين.

خسارة برشلونة من أتلتيكو مدريد، أفقدته صدارة الدوري الإسباني لصالح الفريق المدريدي، حيث حل في المركز الثالث برصيد 38 نقطة، بفارق نقطتين عن غريمه التقليدي ريال مدريد صاحب المرتبة الثانية، وبفارق 3 نقاط عن المتصدر.