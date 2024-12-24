تفاصيل لقاء رئيس مدينة دمياط الجديدة مع وزير الإسكان

التقى الدكتور أسامة حفيلة رئيس مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة، والمهندس أشرف فتحى رئيس الجهاز، المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لبحث سبل تعظيم دور مجلس أمناء المدينة فى أعمال تنميةوتطوير مدينة دمياط الجديدة، جاء ذلك خلال لقاء وزير الإسكان برؤساء جمعيات المستثمرين بعدد من المدن الجديدة.

أوضح رئيس مجلس الأمناء، أنه تم خلال اللقاء استعراض مشكلة الأدخنة الناتجة عن مكامير الفحم المتواجدة خارج نطاق المدينة، التى تؤرق سكان المدينة، من جانبه وعد وزير الإسكان بالتدخل العاجل والتواصل مع وزير شئون البيئة، لسرعة حل تلك المشكلة من جذورها.

وأضاف رئيس مجلس الأمناء، أنه تم أيضا مناقشة موضوع تطوير ورفع كفاءة الطرق، وجه وزير الإسكان بسرعة الانتهاء من رفع كفاءة وتطوير الطرق الداخلية بالمدينة، وكذا إعادة رصف طريق ميناء دمياط _دمياط الجديدة على أسس علمية للحفاظ على الطريق من سيارات النقل الثقيل الخارجة من ميناء دمياط.

وفى ختام اللقاء، تقدم رئيس مجلس الأمناء ورئيس الجهاز، بالشكر للمهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على جهودهم المبذولة فى سبيل تنمية وتطوير مدينة دمياط الجديدة وتوفير جودة حياة لسكان المدينة.

من جانبه رحب المهندس أشرف فتحى رئيس الجهاز، الحضور، مشيدا بالتعاون المثمر والبناء بين جهاز المدينة ومجلس الأمناء، لخدمة سكان المدينة، كما إستعرض رؤية العمل فى المرحلة المقبلة وأهدافها، والأولويات العاجلة ووضع خطة عاجلة كأولى المراحل لدفع عجلة التنمية والتطوير لكافة الخدمات التنموية، كبداية لرؤية التطوير الشاملة للمرحلة المقبلة فى كافة المحاور بالمدينة، ومنها أهمها تطوير محاور الطرق ، والخطط الحالية لتنفيذ وحدات سكن لكل المصريين بالمدينة، كذلك أعمال تطوير ورفع كفاءة المنطقة الصناعية، وأعمال الإحلال والتجديد لبعض الخطوط العاجلة لشبكة مياه الشرب بالمدينة .