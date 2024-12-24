خليجي 26.. التعادل يحسم الشوط الأول من مباراة قطر وعمان

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة الشوط الأول من مباراة قطر ضد عمان، المقامة بينهما حاليًا على ملعب استاد جابر المبارك، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة كأس الخليج العربي (خليجي 26).

بدأ منتخب قطر اللقاء بقوة، ونجح في تسجيل هدف مبكر في شباك عمان، وذلك بعدما قص المعز علي شريط أهداف المباراة من انفراد بحارس المنتخب العماني، بعد استلامه تمريرة زميله إبراهيم الحسن في الدقيقة الثانية.

مباراة قطر ضد عمان

استحوذ منتخب عمان على الكرة بعد هذا الهدف، وبحث عن تسجيل هدف التعادل، حتى نجح عصام الصبحي تعديل النتيجة في الدقيقة 20 من ركلة جزاء.

يحتل منتخب قطر المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الأولى من مجموعات خليجي 26 برصيد نقطة واحدة، بينما يأتي منتخب عمان في المرتبة الثانية بنقطة أيضًا بعد تعادله مع الكويت في افتتاح البطولة.