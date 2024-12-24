ضبط ماكينة صرف خبز و7 شكائر دقيق مدعم بمخبز سياحي بالإسكندرية

شنت إدارة الرقابة بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية برئاسة الدكتور عبد الله عثمان مدير الإدارة و فريق العمل التابع له خالد عوض وأحمد شكرى ومحمود راشد مفتشين الادارة بعدة حملات تموينية أسفرت عن ضبط ماكينة صرف خبز لأحد المخابز البلدية المدعمة داخل أحد المخابز السياحية.

تمكنت الحملات من ضبط 7 شكائر دقيق بلدي مدعم زنة الشكارة الواحدة 50 كجم داخل المخبز السياحي، وتحرير 22 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و5 محاضر عدم وجود لوحة بيانات المخبز، وتحرير 8 محاضر عدم نظافة أدوات عجين.

وحررت إدارة تموين الإسكندرية 8 محاضر عدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين، وتحرير عدد ٤ محاضر توقف مخابز بلدية بدون أذن مسبق من التموين، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، وبتعليمات مشددة من المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية حفاظا على أموال الدعم المقدم من الدولة للمواطنين.