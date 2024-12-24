وكيل تعليم بني سويف تستقبل مسؤول الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بالوزارة

استقبلت الدكتورة أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف ،هاني صبحي عضو لجنة الأزمات بالوزارة بحضور ،سعيد ندا وكيل المديرية والدكتور هاني رجائي مدير عام التعليم العام والدكتورة عائشة عبد الرحيم مدير إدارة الأزمات ،وذلك خلال زيارته لعدد من مدارس المحافظة .

مسؤول الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بالوزارة في زيارة لبني سويف



رحبت الدكتورة أمل الهواري وكيل الوزارة بالحضور مشيرة إلى أن الهدف من الزيارة الإطمئنان على الآليات والإجراءات التي اتخذتها المديرية في سبيل مواجهة التحديات والتغيرات المناخية وآثارها على المنشآت التعليمية وتطبيق إجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية حفاظاً على سلامة أبنائنا الطلاب وجميع العاملين بقطاع التعليم والاستعداد للتعامل مع الأحداث والأزمات والكوارث .



و أشار هاني صبحي عضو لجنة الأزمات بالوزارة بأن هذه الزيارة تأتي في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بمتابعة كافة اشتراطات الأمن والسلامة بكافة المنشآت التعليمية .



مشيرًا إلى تفقده مدرسة الإيمان للتعليم الأساسي للاطمئنان على جاهزية إجراءات السلامة داخل المدرسة إلى جانب عقد اجتماع مع منسقي الأزمات بالإدارات التعليمية لمناقشة خطة العمل في الفترة المقبلة .