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الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الكاف يوافق على نقل مباراة الزمالك أمام بلاك بولز إلى القاهرة

عبد الواحد السيد
عبد الواحد السيد
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تلقى نادي الزمالك إخطاراً رسمياً من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يفيد بموافقته على نقل مباراة الفريق الأبيض أمام بلاك بولز بطل موزمبيق في الجولة الخامسة بدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم 12 يناير المقبل، لتقام في السادسة مساءً باستاد القاهرة الدولي بدلاً من إقامتها في موزمبيق. 

وكان عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك توصل لاتفاق مع مسؤولي نادي بلاك بولز على نقل مباراة الفريقين إلى القاهرة، بعد قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بعدم إقامة المباراة في موزمبيق بسبب عدم استقرار الأوضاع الأمنية. 

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صدارة مجموعته في بطولة كأس الكونفدرالية برصيد 7 نقاط بعدما فاز على بلاك بولز في الجولة الأولى وتعادل مع إنيمبا النيجيري خارج الديار في الجولة الثانية، قبل أن يفوز على المصري في الجولة الثالثة.

الزمالك كاف بلاك بولز ب بطل موزمبيق كأس الكونفدرالية الأفريقية الأوضاع الأمنية