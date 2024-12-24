مكتبة الإسكندرية تنظم ملتقى "حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه بالدول العربية" |صور

نظمت مكتبة الإسكندرية الملتقى الإقليمي حول "حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه في الدول العربية" وذلك بحضور الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور حميد النوفلي، مدير إدارة الثقافة بالمنظمة العربية للعلوم والفنون والثقافة والدكتور عماد خليل، رئيس الملتقى ورئيس كرسي اليونسكو بجامعة الإسكندرية، والدكتورة سمية السيد، مساعد الأمين العام للجنة الوطنية المصرية للعلوم والثقافة، وعدد من الخبراء والمتخصصين من ١١ دولة عربية.

وقال الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، إن المكتبة تسعى في محيطها العربي إلى النهوض ورفع شأن الثقافة، لافتاً إلى أن المكتبة ليست مكانا للقراءة ووعاء للكتب فقط ولكنها مؤسسة ثقافية كبيرة.

ومن جهة أخرى تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مكتبة الطفل محاضرة لأولياء الأمور والمهتمين بسن الطفولة بعنوان "أمومة بين السطور" من تقديم الأستاذة روان السيد مدرب علم نفس معتمد، وذلك يوم الاربعاء الموافق ٢٥/١٢/٢٠٢٤ بمركز المؤتمرات، قاعة الأغراض المتعددة من الساعة ٤ إلى ٦ مساءًا.



