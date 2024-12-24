نصائح للطلاب للتخلص من القلق والتوتر في فترة الامتحانات

أثناء فترة الامتحانات التي تتسم بسيطرة القلق والضغط على الطلاب، هناك الكثير من النصائح النفسية المفيدة التي تجعلك أكثر قدرة على تفادي تلك المشاعر السلبية، والتركيز على أهداف ايجابية سليمة من حيث الدراسة والتركيز أثناء المذاكرة أو المراجعة.

فترة الامتحانات

ووفقا لتقرير نشر في موقع strategic psychology فهناك الكثير من النصائح يمكنها أن تحفز صحة الطالب النفسية، وتجعله أكثر قدرة على تفادي العقبات والمشاكل السلبية التي تتعلق بالخوق والقلق العام والترقب عند مراجعة المواد والامتحانات.

نصائح وإرشادات هامة ومفيدة أثناء فترة الامتحانات:

حدد موادك الدراسية ومهامك المطلوبة منك بشكل سليم صحي، ومرتب ومنظم، علي مدار اليوم .

لا بد من الهدوء النفسي والبعد عن أي تأثيرات سلبية تزيد هرمون الشعور بالتوتر أو القلق فتتأثر قدراتك المخية بذلك .

خصص لنفسك وقتا مستقطعا من اليوم، ثابت لتغيير حالتك النفسية، من خلال الاستمتاع بهواية أو بفعل شيء محبب لك.

ممارسة النشاط اليومي مثل المشي أو الاستماع للموسيقى الهادئة والجلوس في مكان هادئ حوله زرع أو بحر مما يساعد على تعزيز حالتك المزاجية الجيدة.

النوم الجيد يعمل علي الراحة و النفسية الجيدة، وصحة عقلية واستذكار جيد .

حاول بقدر الإمكان التخفيف علي ذهنك والابتعاد عن الضغط العصبي والمذاكرة لساعات كثيرة .

اطلب من الأهل والأصدقاء وزملاء الدراسة، وكذا الطبيب النفسى إذا كان قلقك خارج عن سيطرتك ولا تتمكن من إيقافه .

اهتم من خلال مشاركة أسرتك وجباتهم العائلية، والتنزه معهم .

تهيئة المكان المناسب عند المذاكرة ليسعدك وتكون في حالة نفسية أفضل .