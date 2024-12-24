مدير تعليم الفيوم يتابع فعاليات البرنامج التدريبي TOT.. صور

تابع الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، فعاليات البرنامج التدريبي TOT " إعداد مدرب"، بمركز مصادر التعلم بديوان المديرية، بحضور ريحاب عريق وكيل المديرية، والمدرب الدكتور إبراهيم خليل مسئول التدريب بالمديرية.

بلغ عدد المتدربين 20 متدربا ومتدربة من المعلمين والمعلمات بمدارس مديرية التربية والتعليم بالفيوم.

يستمر البرنامج التدريبي مدة 30 ساعة تدريبية، خلال 6 أيام تدريبية، من أجل إعداد مدرب متميز، يمكن الاستعانة بهم في البرامج التدريبية بالمديرية والإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.

ويدور المحور التدريبي اليوم عن ماهية التدريب وأهميته، والفرق بين التدريب والتعليم، وخصائص تعليم الكبار، والمهام الأساسية في العملية التدريبية ومراحلها.

أشاد وكيل الوزارة بالتدريب، مشيراً إلى ضرورة التدريب المستمر لجميع المتدربين على مهارات التدريب المتعددة، من أجل الوصول إلى أعلى مستوى كمدرب متميز يمكن الاعتماد عليه في تنفيذ البرامج التدريبية بمديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية على مستوى محافظة الفيوم.

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