تفاصيل جديدة حول اختفاء الصحفي أوستن تايس في سوريا.. شاهد

تعتقد منظمة "هوستيج إيد وورلد وايد" الأمريكية أن الصحفي أوستن تايس، الذي اختفى في سوريا عام 2012، لا يزال على قيد الحياة رغم عدم وجود معلومات مؤكدة عن مكانه، وأكد نزار زكا، أن لديهم معلومات تشير إلى أن تايس على قيد الحياة حتى يناير 2024.

كان تايس صحفيًا بالقطعة عندما تم اختطافه أثناء تغطيته للأحداث في دمشق، وكان عمره 31 عامًا وقت اختطافه ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن اختطافه، ولم تعترف الحكومة السورية باحتجازه، رغم التصريحات الأمريكية التي تؤكد أنه كان في حوزتها.

تايس كان ضابطًا سابقًا في مشاة البحرية الأمريكية، حيث خدم في العراق وأفغانستان، ثم ترك الخدمة الفعلية كقائد لكنه ظل في احتياطيات مشاة البحرية.

يروي والده أنه كان يتابع تقارير من سوريا، وكان يدرك أن هذه القصص بحاجة إلى أن يعرفها العالم، وكان من بين الصحفيين الأجانب القلائل الذين عملوا داخل سوريا وقت الثورة السورية، دخل البلاد في مايو 2012، وكان من أوائل المراسلين الأمريكيين الذين غطوا الأحداث حينها، وجمعت تقاريره عبر تويتر أكثر من 2,000 متابع، لكن توقف عن التغريد في 11 أغسطس 2012 .

https://youtube.com/shorts/LtZzbAuaWmc