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الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

الدولار يستمر في الارتفاع ويصل لمستويات تاريخية.. شاهد

الدولار يواصل الارتفاع
الدولار يواصل الارتفاع فى بداية التعاملات اليوم
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خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، واصلت أسعار صرف الدولار الارتفاع أمام الجنيه في البنوك المحلية، بما يتراوح بين 6 و10 قروش، وذلك بعد أن ارتفعت بما يتراوح بين 15 و17 قرشا فى نهاية تعاملات أمس.

وارتفع سعر العملة في بنكي الأهلي المصري، ومصر، بنحو 8 قروش ليصل إلى 51.09 جنيه للشراء و51.19 جنيه للبيع، مقارنة بـ 51.01 جنيه للشراء، و51.11 جنيه للبيع، كما زادت العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي بنحو 6 قروش ليصل إلى 51.08 جنيه للشراء، و51.18 جنيه للبيع، وبذلك تبلغ الزيادة في سعر صرف الدولار منذ ديسمبر الجاري وحتى الآن 1.28 جنيه، بنسبة 2.5%.

وكان قد قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في مؤتمر صحفي نهاية نوفمبر الماضي، إن سعر صرف الجنيه قد يشهد تقلبات في حدود 5% خلال الفترة المقبلة، مشدداً على التزام الحكومة بسياسة سعر الصرف المرن.

https://youtube.com/shorts/na4HUYiLN6A

أسعار صرف الدولار البنك التجاري الدولي سعر صرف الدولار البنوك المحلية