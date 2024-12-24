الدولار يستمر في الارتفاع ويصل لمستويات تاريخية.. شاهد

خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، واصلت أسعار صرف الدولار الارتفاع أمام الجنيه في البنوك المحلية، بما يتراوح بين 6 و10 قروش، وذلك بعد أن ارتفعت بما يتراوح بين 15 و17 قرشا فى نهاية تعاملات أمس.

وارتفع سعر العملة في بنكي الأهلي المصري، ومصر، بنحو 8 قروش ليصل إلى 51.09 جنيه للشراء و51.19 جنيه للبيع، مقارنة بـ 51.01 جنيه للشراء، و51.11 جنيه للبيع، كما زادت العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي بنحو 6 قروش ليصل إلى 51.08 جنيه للشراء، و51.18 جنيه للبيع، وبذلك تبلغ الزيادة في سعر صرف الدولار منذ ديسمبر الجاري وحتى الآن 1.28 جنيه، بنسبة 2.5%.

وكان قد قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في مؤتمر صحفي نهاية نوفمبر الماضي، إن سعر صرف الجنيه قد يشهد تقلبات في حدود 5% خلال الفترة المقبلة، مشدداً على التزام الحكومة بسياسة سعر الصرف المرن.

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