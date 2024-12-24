إنبي بتشكيل هجومي أمام زد في الدوري

أعلن محمد إسماعيل، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة زد، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز.

يحل فريق إنبي، اليوم الثلاثاء، ضيفًا على نظيره زد بملعب استاد القاهرة الدولي، في لقاء ينطلق في الخامسة مساء.

يدخل إنبي مباراته ضد زد بتشكيل هجومي، حيث قرر إسماعيل البدء بطريقة لعب 4-2-2-2، إذ يتواجد مصطفى شكشك ومصطفى دويدار خلف الثنائي أحمد حواش ومحمد حتحوت.

خسر إنبي من الجونة في المباراة الماضية بهدف للا شيء، خلال الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.

يحتل فريق إنبي المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 4 نقاط، بينما يأتي زد في المرتبة الخامسة وفي رصيده 8 نقاط.

تشكيل إنبي لمواجهة زد في الدوري

حراسة المرمى: رضا السيد

خط الدفاع: علي فوزي – أحمد كالوشا – أحمد صبيحة – محمد سمير

خط الوسط: أحمد العجوز – مودي ناصر – مصطفى شكشك – مصطفى دويدار

وفي الهجوم: أحمد حواش – محمد حتحوت.