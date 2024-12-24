زد بقوته الهجومية الأساسية أمام إنبي في الدوري

أعلن مجدي عبدالعاطي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي زد، التشكيل الأساسي الذي يخوض به لقاء إنبي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز.

يستضيف فريق زد، اليوم الثلاثاء، نظيره إنبي على ملعب استاد القاهرة الدولي، في لقاء ينطلق في الخامسة مساء.

يعتمد مجدي عبد العاطي على الثلاثي الهجومي الأساسي، مصطفى زيكو، مصطفى سعد ميسي، وشادي حسين في قيادة خط هجوم زد أمام إنبي في مباراة اليوم.

وكان زد فاز على فاركو بهدفين مقابل هدف، خلال مباراة الجولة الخامسة من الدوري، حقق به الفوز الثاني له في المسابقة هذا الموسم.

يحتل زد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 8 نقاط، بينما يأتي إنبي في المركز السادس عشر وفي رصيده 4 نقاط.

تشكيل زد لمواجهة إنبي في الدوري

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: أحمد طارق - مصطفى العش - أحمد عبد النبي - محمد أشرف

خط الوسط: حمدي علاء - ماتا ماجاسا - بيتر موتوموسي

وفي الهجوم: مصطفى سعد ميسي - شادي حسين - مصطفى زيكو.